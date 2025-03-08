Фицо заступился за своего соратника, говорившего о российском Киеве

Фицо заступился за своего соратника Калиняка после его слов о российском Киеве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заступился за своего соратника по партии Эрика Калиняка после его слов о России в Киеве. Он сделал соответствующее заявление в эфире программы «Субботние диалоги», пишет РИА Новости.

«Заявление Эрика Калиняка понимаю как циничное замечание, он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать», — сказал Фицо.

Калиняк продолжит работу в совете министров Фицо, несмотря на свое заявление.

6 марта Калиняк заявил в интервью изданию Interez, что Россия, заняв Киев, стала бы более надежным соседом, чем Украина. Так он ответил на вопрос журналиста о том, что означало бы для Словакии нахождение «русских в Киеве».

До этого независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время дискуссии с журналистом заявил о неотвратимости раздела Украины и назвал республику «вымышленным государством».

Ранее в Словакии заявили о намерении поднять в ЕС вопрос о коррупции на Украине.