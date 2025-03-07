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Фицо одной фразой оценил атмосферу на саммите Евросоюза по Украине

Премьер Фицо: на саммите Евросоюза по Украине царила огромная неопределенность
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя атмосферу саммита лидеров Евросоюза, который прошел накануне в Брюсселе, заявил, что там царила огромная неопределенность. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что на встрече обсуждался вопрос о том, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, если в их обеспечении не будут принимать участие Соединенные Штаты. Самым худшим из возможных вариантов, по словам Фицо, стало содержание Евросоюзом украинской армии.

«Было [на саммите] более спокойно, чем обычно, поскольку вступление президента США в эти процессы было решительным. Было больше рациональности. Думаю, что каждый понимает, какая ситуация в военном плане, Украина эту войну проигрывает, это очевидно», — сказал Фицо.

Премьер Словакии считает, что ЕС не может позволить себе одновременно содержать ВСУ и выполнять обязательства по повышению своей собственной обороноспособности.

Внеочередной саммит ЕС состоялся 6 марта в бельгийской столице. Основными темами мероприятия стали помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

По его итогам лидеры стран Евросоюза приняли заявление. Согласно документу, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон. Также участники саммита поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества.

Ранее глава МИД Украины назвал главный итог саммита ЕС.

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