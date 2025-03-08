Венгрия выступила против помощи ЕС в увеличении численности ВСУ

Орбан: Венгрия против помощи ЕС в увеличении численности ВСУ до 1 млн человек

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает против финансирования Евросоюзом увеличения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 1 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «Евросоюз намерен взять на себя финансирование миллионной армии за пределами собственной территории, потому что украинское государство не может себя финансировать».

Он отметил, что если решения по финансированию ВСУ со стороны Евросоюза будут выполнены, то «это станет концом европейской экономики».

Также Орбан заявил, что время по-прежнему на стороне России в конфликте на Украине. По его словам, «Венгрия не переживет еще трех лет войны» и заинтересована в урегулировании конфликта. Он отметил, что Будапешт потерял за три года конфликта в соседней стране €20 млрд. Венгерский премьер также добавил, что в интересах Венгрии, чтобы конфликт закончился как можно быстрее прекращением огня и мирными переговорами.

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