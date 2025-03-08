Орбан рассказал, на чьей стороне время в конфликте на Украине

Орбан: время в конфликте на Украине на стороне России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что время по-прежнему на стороне России в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Венгрия — единственная страна, которая считает, что время на стороне России», — заявил он.

По его словам, «Венгрия не переживет еще трех лет войны» и заинтересована в урегулировании конфликта. Он утверждает, что Будапешт потерял за три года конфликта в соседней стране €20 млрд.

Он также добавил, что в интересах Венгрии, чтобы конфликт закончился как можно быстрее прекращением огня и мирными переговорами.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обеспечение безопасности стран Европы невозможно представить без России.

Страны ЕС в очередной раз собрались для обсуждения ситуации на Украине, однако в итоге почти все время потратили на дискуссии по укреплению своей обороноспособности. Журналисты Politico сообщили, что на вопрос, смогут ли они в одиночку заменить США, а в особенности их разведку для помощи Киеву, европейские лидеры ответили гробовым молчанием. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС нет денег, поэтому он отказался подписывать заявление о продолжении финансирования Украины. Подробнее — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо одной фразой оценил атмосферу на саммите Евросоюза по Украине.