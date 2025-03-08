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Болгарский националист заявил о необходимости присоединить часть Украины

Болгарский депутат заявил о необходимости присоединить часть Одесской области
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Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Болгарский националист и депутат от партии «Возрождение» Ангел Георгиев заявил о необходимости присоединить входящую в состав Одесской области южную Бессарабию к Болгарии ради защиты прав проживающих там болгар. С таким заявлением он выступил на международной конференции «Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин» в Белграде, передает РИА Новости.

«Украинская армия притесняла болгар, люди жили в подвалах своих домов, изучение болгарского языка в школах было запрещено», — рассказал он.

По словам Георгиева, в 2014 году в Одессе произошло жестокое сожжение болгарина. Также на Украине поджигали болгарские культурные центры и оскверняли памятники, а простых жителей — болгар поливали краской и бросали в мусорные контейнеры.

До этого президент Болгарии Румен Радев призвал разрешить конфликт на Украине посредством дипломатии.

Ранее парламент Болгарии запретил отправку военных на Украину.

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