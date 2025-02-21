Парламент Болгарии запретил отправку своих военных на Украину, кроме миссий в рамках НАТО и других международных организаций. Об этом пишет издание Novinite.

«Парламент Болгарии принял декларацию, подтверждающую неучастие болгарских военных сил в боевых действиях на Украине, за пределами союзнических обязательств страны в рамках НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Novinite отмечает, что принятая болгарским парламентом декларация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и подчеркивает приверженность Болгарии поддержке инициатив по деэскалации и мирным переговорам.

Также издание пишет, что в декларации не осуждаются действия России на Украине. Так, попытки «We Continue the Change — Democratic Bulgaria» — коалиции, которая является второй по величине парламентской группой в Болгарии, — включить формулировку, осуждающую продолжающиеся боевые действия и предполагаемые преступления против Украины, были отклонены.

19 февраля глава минобороны Бельгии Тео Франкен допустил отправку военных страны на Украину при соблюдении определенных условий. По его словам, подобное решение возможно только после заключения мирного договора между Москвой и Киевом.

Ранее эксперт заявил, что Британия будет провоцировать Румынию и Польшу к оккупации Украины.