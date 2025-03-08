Словацкая национальная партия, входящая в состав правительственной коалиции Словакии, выступила за отмену санкций против России. Об этом сообщает агентство TASR.

Аргументом за отмену санкций является тот факт, что ограничения больше вредят Словакии, чем приносят какой-либо пользы. Об этом заявил вице-спикера Национального совета Андрей Данко.

«Санкции у нас больше отнимают, чем дают. Их следствием является рост цен на энергию, потеря конкурентоспособности наших предприятий и углубление экономической неуверенности», — отметил он.

Он также добавил, что Словакия должна защищать собственные интересы, а не слепо следовать решениям других стран ЕС.

Недавно в Словакии депутаты на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности обсудили законность передачи властями военной техники Украине в 2022-2023 годах. Из опубликованных данных следует, что Словакия поставила Украине вооружения на сумму почти в €700 млн.

Ранее в Госдуме похвалили Словакию за прозрение.