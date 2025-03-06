Страны Европы не хотят вступать в коалицию по Украине без участия США

Pais: страны ЕС не хотят вступать в коалицию по защите Украины без участия США

Страны Европы не желают присоединяться к коалиции, которая предполагает отправку миротворцев в целях урегулирования на Украине, так как в ней не будет США. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Сообщалось, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. В группу «Европа плюс» — коалицию желающих участвовать в миротворческой миссии на Украине — могут войти и неевропейские государства, включая Канаду.

«Большинство европейских стран не хотят присоединяться к будущей коалиции, если Вашингтон не будет каким-либо образом вовлечен», — говорится в сообщении издания.

По мнению ряда стран Евросоюза, без США модель «сдерживания» России будет недостаточной.

До этого агентство Reuters писало, что Франция, Великобритания и Украина намерены за несколько дней завершить разработку мирного плана для США, который предусматривает временное перемирие и долгосрочные гарантии безопасности.

Ранее Медведев раскритиковал планы Франции и Британии по урегулированию на Украине.