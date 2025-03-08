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Молдавия прояснила ситуацию с отзывом своего посла из США из-за заявлений о Трампе

МИД Молдавии опроверг слухи об отзыве посла республики из США
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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавский МИД опроверг слухи о том, что Вашингтон потребовал отозвать посла республики в США Виорела Урсу, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о том, что такие решения принимаются исходя из интересов Кишинева и сообщаются по официальным каналам.

«Министерство не комментирует слухи, распространяемые с политической целью», — заявили в МИД и добавили, что не получили никаких уведомлений от администрации США.

До этого некоторые СМИ Молдавии писали о том, что Вашингтон потребовал от Кишинева отзыва посла. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский. Он утверждал, что Урсу срочно отзывают из-за «безответственных заявлений руководства [пропрезидентской] партии «Действие и солидарность» в адрес [президента США] Дональда Трампа».

В конце февраля американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отменил выделение $32 млн Молдавии на развитие средств массовой информации.

Ранее Макрон заявил, что Россия готовится к захвату Молдавии и Румынии.

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