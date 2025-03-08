Экс-глава банка Канады может возглавить Либеральную партию

Бывший глава банка Канады Марк Карни может возглавить Либеральную партии после того, как ее действующий лидер и премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил об отставке. Об этом пишет Politico.

«Широко ожидается, что Марк Карни выиграет в борьбе за пост руководителя Либеральной партии Канады в воскресенье», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что у Карни налаженные отношения с лидерами стран Европы, в частности с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Накануне уходящий в отставку премьер Канады Джастин Трюдо расплакался на своей последней пресс-конференции. На пресс-конференции Трюдо сказал, что «каждый божий день» ставил канадцев на первое место и поддерживал их. Трюдо также добавил, что «с нетерпением ждет передачи полномочий» законно избранному преемнику в ближайшие дни. При этом Daily Mail утверждает, что американский лидер Дональд Трамп «продолжает насмехаться над Трюдо» и сомневается, что премьер-министр уходит в отставку навсегда.

Ранее в США призвали пересмотреть границу с Канадой.