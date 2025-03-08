Украинский депутат оценил роль USAID в критике празднования 8 Марта

Критика празднования 8 Марта на Украине резко стихла после того, как американские власти решили сократить присутствие Агентства США по международному развитию (USAID) на территории страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В последние несколько лет ряд украинских изданий часто называли 8 Марта «советским пережитком». Однако после сокращения присутствия USAID в стране они перестали использовать такую формулировку.

На этом фоне законодатель похвалил свою коллегу Марьяну Безуглую, которая заявила, что не отмечает 8 Марта. По словам Гончаренко, она единственная, кто продолжает «держать оборону» без каких-либо грантов от США.

«Все остальные — молчат. Вот что остановка USAID делает. Уже нет материалов, что нельзя никого поздравлять, что нельзя дарить цветы и вообще это запрещенный праздник», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что благодаря этому украинцы «немного вернулись к реальности».

1 марта телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что американская администрация решила сократить присутствие USAID на Украине. Белый дом распорядился оставить в стране лишь восемь из 64 представителей агентства, а остальных отправить в административный отпуск.

Ранее на Украине рассказали о закрытии ряда изданий, существовавших на гранты USAID.