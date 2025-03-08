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В Европе поддержали план арабских государств по восстановлению сектора Газа

Reuters: четыре европейские страны поддержали план ЛАГ по восстановлению Газы
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Amir Cohen/Reuters

Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии и Великобритании поддержали план арабских государств по восстановлению сектора Газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств.

Из материала следует, что соответствующий план предполагает выделение $53 млрд на восстановление палестинского анклава. При этом он позволит избежать вытеснения жителей сектора Газа за его пределы, уверены в арабских странах.

«План показывает реалистичный путь к восстановлению сектора Газа и обещает — в случае его реализации — быстрое и устойчивое улучшение условий жизни палестинцев, находящихся в анклаве», — говорится в совместном заявлении министров.

В свою очередь, журналисты обратили внимание, что президент США Дональд Трамп отверг предложенный арабскими государствами план.

4 марта лидеры стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) согласовали план восстановления сектора Газа и потребовали от Израиля прекратить свои «агрессивные действия» на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, они выступили против строительства новых еврейских поселений на соответствующих территориях и сноса домов палестинцев.

Позже представители движения ХАМАС приветствовали данные инициативы.

Ранее в Израиле назвали условие для отмены перемирия с ХАМАС в секторе Газа.

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