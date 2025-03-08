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В Венгрии заявили о желании ЕС заблокировать мирные переговоры по Украине

Сийярто обвинил ЕС в попытках заблокировать мирные переговоры РФ и Украины
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AP

Европейский союз (ЕС) предпринимает попытки заблокировать мирные переговоры между РФ и Украиной. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как отметил дипломат, ряд стран — членов регионального содружества «попирают ногами верховенство закона» и читают лекции несогласным с ними государствам. В частности, подобным занимается Польша.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что такие действия ЕС ведут к его изоляции и продолжению украинского конфликта.

По мнению Сийярто, сейчас у международного сообщества появился реальный шанс добиться урегулирования кризиса, в том числе благодаря соответствующим усилиям президента США Дональда Трампа.

«Они (американские власти. — «Газета.Ru») считают это продолжением войны, мы (европейские страны. — «Газета.Ru») считаем, что это мир», — подчеркнул министр.

8 марта депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин заявил, что страны — члены ЕС не хотят прекращения боевых действий. Причина заключается в том, что эти государства вложили большое количество ресурсов в конфликт на Украине и планируют нарастить собственный военный потенциал за счет его продолжения, пояснил парламентарий.

Ранее лидеров европейских государств заподозрили в желании втянуть США в вооруженное противостояние с РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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