В Турции отреагировали на сообщения об отправке военной миссии на Украину

РИА Новости: Турция не принимала решений об отправке военной миссии на Украину

Турецкие власти не принимали никаких конкретных решений относительно отправки военной миссии на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Откуда появилась эта информация (об отправке солдат из Турции на Украину. — «Газета.Ru»)? Речь идет об общих обсуждениях», — сказал он.

По словам источника, сейчас в СМИ появляется большое количество вбросов и фейков об отправке западных военнослужащих в зону конфликта. Он подчеркнул, что соответствующие сведения распространяются, «чтобы манипулировать ситуацией».

6 марта газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции сообщила, что власти республики рассматривают возможность отправки военной миссии на Украину.

Как выяснили журналисты, Анкара по-прежнему считает, что справедливый и прочный мир может быть достигнут посредством равного представительства Москвы и Киева. При этом она намерена и дальше поддерживать реализацию инициатив, целью которых является урегулирование конфликта и восстановление Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как российское руководство относится к возможному появлению миротворцев на Украине.