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В Турции отреагировали на сообщения об отправке военной миссии на Украину

РИА Новости: Турция не принимала решений об отправке военной миссии на Украину
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Reuters

Турецкие власти не принимали никаких конкретных решений относительно отправки военной миссии на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Откуда появилась эта информация (об отправке солдат из Турции на Украину. — «Газета.Ru»)? Речь идет об общих обсуждениях», — сказал он.

По словам источника, сейчас в СМИ появляется большое количество вбросов и фейков об отправке западных военнослужащих в зону конфликта. Он подчеркнул, что соответствующие сведения распространяются, «чтобы манипулировать ситуацией».

6 марта газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции сообщила, что власти республики рассматривают возможность отправки военной миссии на Украину.

Как выяснили журналисты, Анкара по-прежнему считает, что справедливый и прочный мир может быть достигнут посредством равного представительства Москвы и Киева. При этом она намерена и дальше поддерживать реализацию инициатив, целью которых является урегулирование конфликта и восстановление Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как российское руководство относится к возможному появлению миротворцев на Украине.

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