Депутат Рады обвинил Зеленского в совершении трагической ошибки

Депутат Дмитрук: то, что сделал Зеленский в Белом доме, — трагедия

Украинские власти не знают историю и не хотят понимать президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Комментируя сокращение объемов военной и финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона, Дмитрук обратил внимание на то, что украинский президент и его окружение не понимают и не хотят понять логику Трампа.

Также парламентарий отметил, что официальный Киев, судя по всему, плохо знает историю: «про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают».

По словам Дмитрука, если союзник перестал быть интересным для Соединенных Штатов, Вашингтон «союзника сдает в обмен на какую-то сделку».

Депутат также оценил провал переговоров между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

«То, что сделал Зеленский в Овальном кабинете, я называю трагедией», — заявил Дмитрук.

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул Владимира Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил его в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп заявил, что хочет прекратить огромные траты на Украину.