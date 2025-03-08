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Риттер рассказал, как страны НАТО используют США для продолжения конфликта на Украине

Экс-разведчик Риттер: НАТО использует США для продолжения конфликта на Украине
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Страны НАТО пытаются использовать США ради продолжения конфликта на Украине за счет Вашингтона. Такую точку зрения высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х.

Он напомнил, что Североатлантический альянс должен быть оборонительным блоком, но ряд стран-членов хотят принять в него Украину и распространить на нее действие пятой статьи НАТО о коллективной обороне. Это приведет к ядерной войне, указал Риттер.

По мнению экс-разведчика, предложение президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике стран ЕС развязывает России и США руки при наращивании ядерного потенциала. При этом в Вашингтоне, наоборот, выступают за ядерное разоружение, подчеркнул эксперт.

Накануне премьер Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие пятой статьи НАТО на Украину, что могло бы стать альтернативой ее вступлению в альянс. По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Киеву надежные гарантии безопасности и был бы более эффективным, чем развертывание миротворцев.

Заявление Мелони прозвучало по итогам экстренного саммита Евросоюза, где также рассматривались поставки вооружений и долгосрочные стратегии урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США.

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