Риттер рассказал, как страны НАТО используют США для продолжения конфликта на Украине

Страны НАТО пытаются использовать США ради продолжения конфликта на Украине за счет Вашингтона. Такую точку зрения высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х.

Он напомнил, что Североатлантический альянс должен быть оборонительным блоком, но ряд стран-членов хотят принять в него Украину и распространить на нее действие пятой статьи НАТО о коллективной обороне. Это приведет к ядерной войне, указал Риттер.

По мнению экс-разведчика, предложение президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике стран ЕС развязывает России и США руки при наращивании ядерного потенциала. При этом в Вашингтоне, наоборот, выступают за ядерное разоружение, подчеркнул эксперт.

Накануне премьер Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие пятой статьи НАТО на Украину, что могло бы стать альтернативой ее вступлению в альянс. По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Киеву надежные гарантии безопасности и был бы более эффективным, чем развертывание миротворцев.

Заявление Мелони прозвучало по итогам экстренного саммита Евросоюза, где также рассматривались поставки вооружений и долгосрочные стратегии урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США.