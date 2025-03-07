США официально заявили о блокировке российской криптобиржи

США объявили о блокировке криптобиржи из РФ Garantex и заморозке $26 млн

США в сотрудничестве с Германией и Финляндией провели конфискацию серверов криптовалютной биржи Garantex, базирующейся в России, и заморозили активы на сумму $26 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское министерство юстиции.

«В рамках скоординированной работы правоохранительные органы Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции Garantex. Правоохранительные органы США параллельно получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных», --отмечается в сообщении.

По словам представителей Минюста США, цель операции заключалась в «выведении из строя онлайн-инфраструктуры, используемой для работы Garantex». Власти США отметили, что операция проводилась в связи с тем, что данная криптобиржа якобы использовалась для отмывания незаконных средств международными преступными группировками и уклонения от санкций.

Кроме того, были выдвинуты обвинения в отмывании денег против двух администраторов биржи: литовца Алексея Бесчокова и россиянина Александра Мира Серде.

6 марта Garantex объявила о приостановке работы из-за блокировки кошельков биржи платформой платформе Tether.

Эксперт по криптовалютам Игнат Лихунов заявил «Газете.Ru», что криптобиржи в России предпримут меры защиты активов своих инвесторов после ситуации с Garantex.

Ранее стоимость биткоина взлетела после слов Трампа о криптовалютном резерве.