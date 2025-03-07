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В Польше считают, что у Украины стало меньше шансов на получение гарантий безопасности

Туск: получение Украиной гарантий безопасности от США стало менее правдоподобным
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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у него стало меньше надежд на получение Украиной твердых гарантий безопасности от США. Его слова передает РИА Новости.

«Надежда на то, что Украина получит в ближайшее время твердые гарантии безопасности с физическим присутствием США, кажется, мягко говоря, менее правдоподобной, чем ранее», — сказал Туск в сейме, отметив, что все в Польше рассчитывают, что США будут участвовать в обеспечении гарантии безопасности Киеву.

После изменения политики Вашингтона «ситуация Польши и Украины стала сложнее, чем несколько месяцев назад», необходимо с этим справиться, подчеркнул премьер.

6 марта по итогам экстренного саммита ЕС премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину, что могло бы стать альтернативой ее вступлению в альянс.

По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Киеву надежные гарантии безопасности и был бы более эффективным, чем развертывание миротворцев.

Ранее в ЕС разработали план по защите неба Украины.

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