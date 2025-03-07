Раскрыты темы грядущих переговоров между США и Украиной

Украина обсудит с США вопрос двусторонних отношений, стратегическое партнерство, а также «путь к миру». Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на МИД Украины.

«Как сообщил спикер МИД Георгий Тихий, повестка дня на встрече Украины с представителями США в Саудовской Аравии, которая состоится во вторник, включает следующие вопросы: украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. В центре разговора — путь к миру», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что у МИД Украины нет информации о присутствии на переговорах представителей России.

До этого спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявлял, что на встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии будут обсуждать базу для урегулирования конфликта с Россией и шестимесячное перемирие.

Ранее президент Польши раскрыл, в каком случае на Украине не будет европейских солдат.