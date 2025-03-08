Абхазия возобновила получение электроэнергии из России

Министерство транспорта и энергетики Абхазии сообщило о получении гуманитарного электричества из России. Об этом сообщает телеканал »Апсуа ТВ» со ссылкой на и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансуха Нанбу.

«Вопросы, которые проговаривались на встрече двух президентов 5 марта в Москве, получили незамедлительную реакцию, и уже сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что принято решение об увеличении дополнительного объема гуманитарных поставок электроэнергии в Абхазию», — сообщил Нанба.

Он добавил, что переток электроэнергии является безвозмездным со стороны России, Абхазия не будет платить за эти поставки. Нанба добавил, что поставки электроэнергии из России помогут Абхазии пережить период энергодефицита, за что чиновник выразил благодарность российским коллегам.

7 февраля Международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинбы принял тестовый рейс из Москвы. Это был первый за почти 30 лет полет в абхазскую воздушную гавань из российской столицы.

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