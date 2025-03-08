Český rozhlas: в Праге прошел митинг против политики Трампа на Украине

В Праге около 200 участников собрались на митинг против политики американского президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом сообщает чешское радио (Český rozhlas).

Отмечается, что акция состоялась в пятницу вечером на Малостранской площади в центре Праги.

«Около 200 человек собрались <...>, чтобы выразить свой протест против антиукраинской ... политики Трампа, который, в частности, прекратил военную помощь Киеву и по-прежнему далек от выполнения своего предвыборного обещания в течение короткого срока прекратить военный конфликт на территории Украины», — говорится в сообщении радиостанции.

Организатором акции выступило объединение «Миллион моментов за демократию». Участники объединения подчеркнули, что Европа больше не может рассчитывать на своего традиционного союзника по безопасности США, и поэтому европейцы должны показать, что они едины и готовы защищать свое будущее, а также Украину.

До этого газета The Telegraph писала, что президент США Дональд Трамп думает о переброске американских войск из Германии в Восточную Европу.

Ранее премьер Италии Мелони предложила добавить Украину в действие пятой статьи НАТО.