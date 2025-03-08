Стало известно, что Белый дом рассматривает переброску войск США из ФРГ

Telegraph: Трамп думает о переброске войск из Германии в Восточную Европу

Президент США Дональд Трамп думает о переброске американских войск из Германии в Восточную Европу, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идет о переброске военных США в Венгрию. Сегодня в Германии служат 35 тысяч американских военнослужащих.

«Трампа злит, что они (в Европе. — «Газета.Ru»), похоже, выступают за войну», — поделился собеседник издания.

Он уточнил, что желание Трампа перебросить войска в Венгрию может быть связано с позицией президента страны Виктора Орбана по Украине и урегулированию конфликта.

При этом руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что каких-либо заявлений на эту тему в ближайшее время не планируется.

До этого Bloomberg сообщало, что армии стран Евросоюза без помощи США смогли бы отражать нападение России в течение нескольких недель.

Ранее премьер Италии Мелони предложила добавить Украину в действие пятой статьи НАТО.