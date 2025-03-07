«Это не то же самое, что вступление в НАТО». Мелони предложила включить Украину в договор о коллективной обороне

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину, что могло бы стать альтернативой ее вступлению в альянс. По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Киеву надежные гарантии безопасности и был бы более эффективным, чем развертывание миротворцев. Заявление Мелони прозвучало по итогам экстренного саммита Евросоюза, где также рассматривались поставки вооружений и долгосрочные стратегии урегулирования российско-украинского конфликта.

Джорджа Мелони предложила альтернативный путь для предоставления Киеву гарантий безопасности. Премьер Италии призвала распространить на Украину действие 5-й статьи Североатлантического договора. Это заявление она сделала по итогам экстренного саммита Евросоюза в Брюсселе, где обсуждались вопросы европейской безопасности и ситуация на Украине. В ходе саммита рассматривались различные варианты поддержки Киева, включая поставки вооружений, экономическую помощь и долгосрочные стратегии урегулирования конфликта.

Альтернатива вступлению в НАТО

Статья 5 НАТО предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одного из членов альянса. По мнению Мелони, такой механизм мог бы стать эффективной альтернативой прямому вступлению Украины в НАТО. Она назвала его «стабильной, долгосрочной и эффективной» гарантией безопасности и подчеркнула, что предоставление подобных гарантий превосходит по эффективности идею отправки миротворцев. Итальянский премьер подчеркнула, что нынешняя ситуация требует нестандартных решений, которые обеспечили бы Украине защиту без формального вступления в военный блок.

«Это не то же самое, что вступление в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-члены.

Это было бы стабильной, длительной гарантией, более эффективной, чем другие предложения. И мы это обсуждаем», — заявила Мелони (цитата по Euractiv).

По ее словам, справедливый мир требует четких гарантий безопасности в рамках НАТО, а развертывание миротворческого контингента она назвала наименее эффективным вариантом.

Италия против отправки миротворцев

Мелони выразила сомнение в том, что миротворческая миссия сможет реально изменить ситуацию на местах, поскольку ее развертывание сопряжено с многочисленными политическими и военными рисками.

«Нам нужно подумать о более долгосрочных решениях. Миротворческие миссии ООН — это совсем другой вопрос, потому что они вмешиваются, когда мирный процесс уже начался, а это не то предложение, которое обсуждается в эти часы», — заявила Мелони.

Она подчеркнула, что Италия поддерживает укрепление системы безопасности в Европе, но не готова отправлять своих военных в зону конфликта.

«Приоритет — содействие мирному процессу с гарантиями безопасности — в рамках Атлантического альянса», — сказала Мелони.

Предложение Мелони прозвучало на фоне инициативы Великобритании и Франции, которые, по данным Bloomberg, планируют представить президенту США Дональду Трампу проект коалиции стран «Европа-плюс». Эта группа государств готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято, и среди европейских стран продолжаются дискуссии.

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Позиция России

Москва скептически оценивает перспективу размещения миротворческих сил на территории Украины. В Службе внешней разведки ранее указывали, что план Запада по отправке миротворческого контингента численностью около 100 тыс. человек фактически станет оккупацией Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только при согласии всех сторон конфликта, а пока говорить об этом преждевременно. Он оставил без комментариев предположения о возможном согласии России на ввод миротворцев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта заявил, что это исключает возможность достижения компромисса, так как западные страны не будут готовы обсуждать условия мирного урегулирования, если их войска уже находятся на территории конфликта.