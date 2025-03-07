Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Департамент Маска пообещал бесплатно поливать цветы в министерстве по делам ветеранов

DOGE: министерство США аннулировало контракт на полив цветов на $56 тыс
close
Nathan Howard/Reuters

Министерство по делам ветеранов США аннулировало контракт на полив цветов на сумму $56 тыс. (около 5 млн рублей) в течение пяти лет. Об этом в соцсети X сообщил департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое возглавляет американский бизнесмен Илон Маск.

«Министерство по делам ветеранов США аннулировало контракт стоимостью $56 тыс. на полив примерно восьми растений в течение пяти лет. Это около $1,4 тыс. за растение в год», — говорится в сообщении.

В ответ на это решение представители DOGE пообещали поливать цветы в министерстве бесплатно.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Маска действовать осторожно при сокращении штата DOGE.

По словам главы государства, представители администрации знакомятся с различными чиновниками и могут довольно точно определить, кто из них останется у власти, а кто уйдет. Трамп подчеркнул, что важно сократить количество сотрудников до того уровня, на котором они должны быть, чтобы оставить лишь наиболее продуктивных сотрудников.

Он добавил, что в данном вопросе DOGE добился невероятного успеха.

Ранее сообщалось, что лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами