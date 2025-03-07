Департамент Маска пообещал бесплатно поливать цветы в министерстве по делам ветеранов

Министерство по делам ветеранов США аннулировало контракт на полив цветов на сумму $56 тыс. (около 5 млн рублей) в течение пяти лет. Об этом в соцсети X сообщил департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое возглавляет американский бизнесмен Илон Маск.

«Министерство по делам ветеранов США аннулировало контракт стоимостью $56 тыс. на полив примерно восьми растений в течение пяти лет. Это около $1,4 тыс. за растение в год», — говорится в сообщении.

В ответ на это решение представители DOGE пообещали поливать цветы в министерстве бесплатно.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Маска действовать осторожно при сокращении штата DOGE.

По словам главы государства, представители администрации знакомятся с различными чиновниками и могут довольно точно определить, кто из них останется у власти, а кто уйдет. Трамп подчеркнул, что важно сократить количество сотрудников до того уровня, на котором они должны быть, чтобы оставить лишь наиболее продуктивных сотрудников.

Он добавил, что в данном вопросе DOGE добился невероятного успеха.

Ранее сообщалось, что лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.