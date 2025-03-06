Минобороны РФ сообщило о подвигах женщин-военнослужащих в зоне СВО

Старший лейтенант Вооруженных сил (ВС) РФ Анастасия Рыбина сбила из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) управляемую авиационную бомбу, выпущенную украинской армией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Рыбина дождалась, когда воздушная цель войдет в зону поражения ЗРК, произвела захват цели и пуск ракеты, которая сбила авиабомбу противника на безопасном от позиций ВС РФ расстоянии.

Также оборонное ведомство высоко оценило профессиональные навыки ефрейтора Камилы Нарзиевой, которая в составе эвакуационной медицинской группы оказала медпомощь более 200 военным. Отмечается, что Нарзиева под огнем противника организовывала эвакуацию раненых в медучреждения.

1 марта волонтер Наталья Хим сообщила, что российский военнослужащий ликвидировал группу иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью одного бесшумного пистолета. Женщина опубликовала видео с нашлемной камеры наемника. На обнародованных кадрах видно группу солдат, говорящих на английском языке. На кадрах видно, как два бойца падают на землю. После этого в кадре появляется солдат ВС РФ в камуфляже и ликвидирует из бесшумного пистолета оставшихся наемников. По словам волонтера, применение специального пистолета говорит о том, что наемники столкнулись с бойцом Сил специальных операций.

Ранее российский офицер рассказал, как трижды вызывал огонь на себя.