Украина отобрала у компаний Фридмана и Авена несколько миллионов долларов

Власти Украины изъяли более $3,3 млн со счетов компаний Фридмана и Авена

Власти Украины изъяли более $3,3 млн со счетов компаний, которые связаны с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом сообщили в пресс-службе национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины, передает РИА Новости.

«АРМА списало 137 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) подсанкционных российских олигархов Фридмана и Авена», — указанов в сообщении АРМА в социальных сетях.

Уточняется, что эта сумма была списана из общего объема арестованных на Украине активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова — около $463 млн. В АРМА добавили, что изъятые средства будут направлены на закупку военных облигаций в интересах Вооруженных сил Украины.

В феврале стало известно, что Петр Авен и Михаил Фридман продали свои доли в Альфа-банке и связанной с ним страховой компании, чтобы добиться снятия санкций.

В апреле 2024 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций. Однако эти решения относились только к периоду с февраля 2022 по март 2023 года и не означали автоматического исключения из санкционного списка.

В ЕС назвали Фридмана и Авена «ведущими бизнесменами, занятыми в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода» властям РФ.

Ранее Фридман выиграл суд у домработницы.