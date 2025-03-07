МИД Украины обсудил с США предстоящую встречу в Саудовской Аравии

Глава МИД Украины Сибига обсудил с Рубио предстоящую встречу Киева и Вашингтона

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о телефонной беседе с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой стороны обсудили подготовку к предстоящим переговорам делегаций двух стран в Саудовской Аравии. Об этом сказано на странице Сибиги в соцсети X.

«Состоялся конструктивный диалог с Марко Рубио. Основной темой стала организация встречи украинской и американской делегаций на территории Саудовской Аравии», — написал Сибига.

Глава украинского МИД также подчеркнул, что достижение устойчивого мира невозможно без активной роли Соединённых Штатов на международной арене.

7 марта сообщалось, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в саудовском городе Джидда.

Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

После скандального визита Владимира Зеленского в Белый дом президент США Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, пишет Bloomberg. Однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в конфликте с Россией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского назвали запланированные темы обсуждения на переговорах с США.