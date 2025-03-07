В офисе Зеленского назвали запланированные темы обсуждения на переговорах с США

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в интервью агентству РБК-Украина, что представители его страны планируют обсудить с американской делегацией в Саудовской Аравии соглашение по минералам, военную помощь и формат диалога с Россией.

«На этих двусторонних процессах проговорить нужно будет три ключевых аспекта — рамочное соглашение [по ископаемым], которое все еще дорабатывается, второе — военная помощь, третье, как раз ключевое, относительно того, какой может быть формат переговорного процесса с Россией. Какие там могут быть этапы и как будут согласованы позиции между нами, Европой и США?» — сказал Подоляк.

Он отметил, что на текущем этапе офис главы Украины Владимира Зеленского и администрация президента США Дональда Трампа ведут прямые переговоры о предстоящей двусторонней встрече, при этом Эр-Рияд рассматривается как одно из возможных мест проведения. По словам Подоляка, сначала Зеленский проведет официальные переговоры с представителями Саудовской Аравии, а затем состоится отдельная встреча представителей администраций США и Украины.

Подоляк подчеркнул, что только США способны предоставлять украинским войскам критически важные виды вооружений, такие как ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Советник отметил, что Соединенные Штаты Америки «достаточно жестко контролируют» переговорный процесс, касающийся Украины и Европы. По его мнению, заявления о возможном прекращении или приостановке военной помощи Киеву являются частью политического стиля, направленного на доминирование в приоритетных для США процессах.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время.