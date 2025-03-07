Европа подбирает Украине альтернативы системам Starlink

Европа намерена предоставить Украине альтернативы системам спутниковой сети Starlink на фоне решения США приостановить военную помощь Киеву. Об этом пишет газета Financial Times.

«Европа спешит предоставить Украине альтернативу широкополосной спутниковой сети Starlink Илона Маска», - говорится в сообщении издания.

Четыре крупных спутниковых оператора — люксембургская SES, испанская Hisdesat, американская Viasat и французская Eutelsat/OneWeb подтвердили Financial Times, что они ведут переговоры с правительствами и институтами ЕС о том, как обеспечить Украину связью.

Отмечается, что замена систем Starlink остается «сложной задачей» для ЕС.

До этого сообщалось, что Eutelsat рассматривает возможность разместить 40 тыс. терминалов доступа к интернету на территории Украины.

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ. В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник сообщила, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

Ранее в Госдуме допустили отключение ВСУ от Starlink после перепалки Зеленского и Трампа.