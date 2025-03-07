В США раскрыли, как Германия может создать ядерное оружие

Если Германия решит создать свое ядерное оружие, ей придется «делать этой тайно», поскольку это нарушит ее международно-политические обязательства. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Если бы Берлин решил создать арсенал, ему пришлось бы делать это тайно, не только потому, что это нарушило бы его обязательства, но и потому, что эти усилия сделали бы его мишенью для врагов», — говорится в сообщении издания.

Американская газета напоминает, что Германия является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, который запрещает ей разрабатывать его и не позволяет другим подписавшим помогать ей в этом. ФРГ также отказалась от такого оружия в договоре, который проложил путь к воссоединению Германии, пишет WSJ.

Германия имеет запас урана для использования в гражданском исследовательском ядерном реакторе, эксплуатируемом Мюнхенским техническим университетом. Как пишет газета, считается, что у Берлина есть научная и промышленная база, необходимая для разработки оружия, однако Германии «все равно понадобится внешняя помощь для закупки достаточного количества ядерного материала и оружейных конструкций», оценивает WSJ.

До этого представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что Германии необходимо иметь собственное ядерное оружие в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности.

Ранее европейцы заговорили о ядерном щите из-за риска ухода войск США.