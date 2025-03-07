Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, как Германия может создать ядерное оружие

WSJ: если Германия захочет создать ядерный арсенал, ей придется делать это тайно
close
Министерство обороны РФ

Если Германия решит создать свое ядерное оружие, ей придется «делать этой тайно», поскольку это нарушит ее международно-политические обязательства. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Если бы Берлин решил создать арсенал, ему пришлось бы делать это тайно, не только потому, что это нарушило бы его обязательства, но и потому, что эти усилия сделали бы его мишенью для врагов», — говорится в сообщении издания.

Американская газета напоминает, что Германия является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, который запрещает ей разрабатывать его и не позволяет другим подписавшим помогать ей в этом. ФРГ также отказалась от такого оружия в договоре, который проложил путь к воссоединению Германии, пишет WSJ.

Германия имеет запас урана для использования в гражданском исследовательском ядерном реакторе, эксплуатируемом Мюнхенским техническим университетом. Как пишет газета, считается, что у Берлина есть научная и промышленная база, необходимая для разработки оружия, однако Германии «все равно понадобится внешняя помощь для закупки достаточного количества ядерного материала и оружейных конструкций», оценивает WSJ.

До этого представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что Германии необходимо иметь собственное ядерное оружие в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности.

Ранее европейцы заговорили о ядерном щите из-за риска ухода войск США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами