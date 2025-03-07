Посол Ирана обсудил в МИД РФ урегулирование по иранской ядерной программе

Замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали в Москве. Об этом сообщает российское внешнедипломатическое ведомство на своем сайте.

«Обсуждались вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, в том числе в свете продолжающей работу сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также применительно к международным усилиям по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

Стороны настроены на дальнейшее укрепление двусторонней координации по данным вопросам.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтону не придется использовать это давление слишком часто.

В то же день Песков заявил, что Россия уверена в необходимости организации переговоров между США и Ираном. По его словам, российская сторона готова сделать все, что в ее силах, для достижения улучшения американо-иранских отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров передал «огромный привет» президенту Ирана от Путина.