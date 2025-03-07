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США напомнили Украине, что вопросы безопасности нужно обсуждать с Европой

Минфин США: Украине нужно понять, что о гарантиях безопасности надо просить ЕС
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РИА Новости

Украине нужно признать, что Вашингтон не будет предоставлять ей гарантии безопасности, Киеву необходимо вести переговоры об этом с представителями Евросоюза. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

«Думаю, он должен признать, что гарантия безопасности исходит от европейцев», — подчеркнул он.

По словам Бессента, у Зеленского есть «идущая по кругу мысль» относительно гарантий безопасности для Киева.

6 марта по итогам экстренного саммита ЕС премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину, что могло бы стать альтернативой ее вступлению в альянс.

По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Киеву надежные гарантии безопасности и был бы более эффективным, чем развертывание миротворцев.

Ранее в Польше считают, что у Украины стало меньше шансов на получение гарантий безопасности.

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