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Великобритания сняла санкции с Росбанка

Правительство Британии исключило Росбанк из санкционного списка
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Правительство Великобритании исключило Росбанк и турецкую компанию Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi из санкционного списка, введенного против России. Об этом сообщило управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) при минфине Соединенного Королевства.

«Следующие наименования исключены из консолидированного списка и более не подлежат заморозке активов или ограничениям в сфере трастовых услуг: Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi, Rosbank PJSC», — сказано в заявлении.

Решение вступило в силу после пересмотра санкционной политики.

В октябре прошлого года министерство финансов США разрешило проводить операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками. Операции можно проводить с банками «Открытие» и «Санкт-Петербург», Совкомбанком, ВТБ, Альфа-Банком, Росбанком, НКЦ и Банком России и рядом других финансовых организаций.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против России.

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