США разрешили сделки по энергетике с российскими банками

Министерство финансов США разрешило проводить операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, в которых участвуют одна или несколько из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 12:01 по восточному летнему времени 30 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

В минфине уточнили, что теперь операции можно проводить с банками «Открытие» и «Санкт-Петербург», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-Банком, Росбанком, Внешэкономбанком, НКЦ и Банком России.

Также минфин США включил в санкционный список по России десятки физических и юридических лиц. В перечень добавили 32 частных лица из Турции, Швейцарии, России, Чили, Индии, Китая и Белоруссии. Кроме того, рестрикции применили более чем к 360 юридическим лицам.

Ранее американские законодатели призвали усилить санкции против России.