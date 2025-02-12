Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компания Disney намерена пересмотреть свою политику «разнообразия и инклюзивности»

Axios: Disney пересматривает свою политику разнообразия и инклюзивности
close
Sachelle Babbar/Global Look Press

Компания Disney вслед за другими американскими корпорациями пересматривает политику разнообразия, равенства и инклюзивности. Об этом, ссылаясь на письмо, разосланное руководством компании своим сотрудникам, сообщает портал Axios.

В документе говорится, что Disney меняет программы по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), чтобы больше сконцентрироваться на коммерческих результатах. Изменения, хоть и менее серьезные, чем те, которые за последние недели представили остальные компании США, свидетельствуют о давлении на бренды, пытающиеся приспособиться к новым ожиданиям второго срока правления президента Дональда Трампа.

По сведениям, имеющимся у Axios, Disney с начала финансового года откажется от фактора разнообразия, влиявшего на вознаграждение руководителей, и заменит его на другой, который должен быть больше ориентирован на коммерческий успех. Также будут внесены изменения в дисклеймеры, которые отображаются перед старыми мультфильмами.

6 февраля сообщалось, что американская корпорация Google не будет учитывать приоритеты DEI при найме на работу.

Ранее министерство образования США отправило в оплачиваемый отпуск сотрудников, которые посещали курсы по разнообразию и инклюзивности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами