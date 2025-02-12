Компания Disney намерена пересмотреть свою политику «разнообразия и инклюзивности»

Компания Disney вслед за другими американскими корпорациями пересматривает политику разнообразия, равенства и инклюзивности. Об этом, ссылаясь на письмо, разосланное руководством компании своим сотрудникам, сообщает портал Axios.

В документе говорится, что Disney меняет программы по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), чтобы больше сконцентрироваться на коммерческих результатах. Изменения, хоть и менее серьезные, чем те, которые за последние недели представили остальные компании США, свидетельствуют о давлении на бренды, пытающиеся приспособиться к новым ожиданиям второго срока правления президента Дональда Трампа.

По сведениям, имеющимся у Axios, Disney с начала финансового года откажется от фактора разнообразия, влиявшего на вознаграждение руководителей, и заменит его на другой, который должен быть больше ориентирован на коммерческий успех. Также будут внесены изменения в дисклеймеры, которые отображаются перед старыми мультфильмами.

6 февраля сообщалось, что американская корпорация Google не будет учитывать приоритеты DEI при найме на работу.

Ранее министерство образования США отправило в оплачиваемый отпуск сотрудников, которые посещали курсы по разнообразию и инклюзивности.