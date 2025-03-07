Политолог назвал нереализуемой идею Мелони о пятой статье НАТО для Украины

Идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони о применении к Украине пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне вряд ли будет кем-либо поддержана. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Александр Рар.

«Место лидера на Запада опустело. Дональд Трамп пытается отмежеваться от Европы. На этом фоне на континенте начинается соперничество — пока словесное. Европейские лидеры пытаются сказать что-то судьбоносное, чтобы показать свою важность», — отметил эксперт.

Он добавил, что Мелони, как и многие другие европейские лидеры «страдает отрывом от реальности», поскольку конфликт с Россией без американского участия обернется для Евросоюза аналогом Ватерлоо.

Накануне Мелони предложила распространить действие пятой статьи НАТО на Украину, что могло бы стать альтернативой ее вступлению в альянс. По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Киеву надежные гарантии безопасности и был бы более эффективным, чем развертывание миротворцев.

Заявление Мелони прозвучало по итогам экстренного саммита Евросоюза, где также рассматривались поставки вооружений и долгосрочные стратегии урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее в Италии отказались направлять войска на Украину.