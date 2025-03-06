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Турция обратилась к Европе на случай развала НАТО

FT: Турция призвала Европу создать свой центр силы в случае распада НАТО
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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Европе необходимо создать свой центр силы в случае развала НАТО. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, ЕС таким образом должен отреагировать на стремление президента США Дональда Трампа снизить роль Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности. Министр назвал действия американского лидера «тревожным звонком для всех нас». Он означает, что Европе «нужно объединяться и создавать собственный центр силы», сказал он.

Дипломат также отметил, что турецкое государство будет готово стать частью новой европейской архитектуры безопасности в случае распада Североатлантического альянса.

5 марта газета Daily Mail написала, что Трамп может отказаться от лидерства США в НАТО в пользу Великобритании или Франции.

По данным издания, командование силами союзников в Европе теперь может перейти от американских генералов к британским или французским из-за того, что США настаивают на переходе большей части ответственности за безопасность Европы от США к самим европейским государствам.

Ранее в США раскрыли, что будет с НАТО при Трампе.

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