Госдума направит в Генпрокуратуру материалы об антироссийской акции в Германии

Пискарев: ГД направит в Генпрокуратуру материалы об антироссийской акции в ФРГ

Глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев объявил о передаче в Генеральную прокуратуру материалов, касающихся антироссийской акции в Берлине, в которой участвовали представители неонацистской террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом чиновник рассказал в Telegram-канале комиссии.

Пискарев заявил, что действия участников акции, включая демонстративное сожжение российского флага и призывы к насильственному свержению власти в России, будут рассмотрены на предмет наличия признаков взаимодействия с террористической организацией. Комиссия расценивает эту акцию как очередную попытку Германии вмешаться во внутренние дела России.

В начале марта в Берлине прошел митинг против политики России, в котором принимали активное участие представители РДК. После этого МИД России посоветовал властям Германии оценить возможные последствия поддержки террористов.

Ранее силовики задержали вологодского политика по делу о пропаганде РДК.