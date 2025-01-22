Силовики задержали вологодского политика по делу о пропаганде РДК

Силовики задержали в Вологде бывшего кандидата в депутаты городской думы Андрея Новикова, подозреваемого в пропаганде запрещенной в России украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Новиков связан с фигурантом другого уголовного дела транс-женщиной Ольгой Пшеничниковой.

В отношении Новикова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности...). Если вину мужчины признают, то ему может грозить до 7 лет лишения свободы. 22 января ему изберут меру пресечения.

По данным СМИ, Ольга Пшеничникова была арестована в Вологде в середине января за пропаганду запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «Легион «Свобода России» и якобы помогала Новикову собирать деньги на избирательную кампанию, упоминала его в своих социальных сетях.

Ранее жителя Приморья приговорили к колонии за пособничество «Легиону «Свобода России».