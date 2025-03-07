Названа дата саммита АТЭС в Китае

Посол МИД РФ Бердыев: саммит АТЭС в КНР пройдет с 31 октября по 1 ноября

Саммит лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае запланирован на конец октября — начало ноября. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

«Саммит АТЭС запланирован в Кенчжу на 31 октября — 1 ноября», — написал он.

АТЭС – региональное объединение, созданное в 1989 году для интеграции стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна. В него входит 21 страна, в том числе Россия.

В прошлом году саммит АТЭС проходил в Перу с 10 по 16 ноября. Одной из тем стала борьба с санкциями. По словам Бердыева, эти вопросы все активнее фигурируют в выступлениях представителей и России, и других стран.

В завершении саммита участники согласовали итоговую декларацию. Декларация «носит полностью консенсусный характер и не содержит искусственно политизированных сюжетов», отмечал Бердыев.

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