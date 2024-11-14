Страны АТЭС обсуждают борьбу с санкциями

Разработка мер по борьбе с санкциями стала одной из тем обсуждений в рамках проходящих в Перу встреч организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол МИД РФ по особым поручениям и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, эти вопросы все активнее фигурируют в выступлениях представителей и России, и других стран. Ряд экспертов объединения считают, что санкции и геополитическая напряженность мешают достижению устойчивого экономического роста. При этом вводимые ограничения зачастую бьют по тем, кто их принимал.

В том же интервью Бердыев рассказал об отсутствии интереса стран АТЭС к украинскому конфликту.

«Ни одна из экономик АТЭС эту тему не поднимала в принципе и требований отразить ее в декларации тем более не поступало», — сказал посол.

По его мнению, в скором времени вся подобная риторика «вообще исчезнет с радара» и стороны займутся сугубо практическими задачами и социально-экономическими вопросами.

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