В Госдуме прокомментировали слова Мелони о пятой статье НАТО для Украины

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Виктор Соболев в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о применении к Украине пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне без принятия страны в Североатлантический альянс.

По мнению парламентария, риск направления странами НАТО войск на Украину мал, поскольку в блоке главенствуют США, которые настроены на мирные переговоры. При этом, по его мнению, существует сценарий, гораздо более опасный для России.

«Если администрация [президента США Дональда] Трампа договорится по ресурсам Украины, то мы пойдем на мирный договор на нынешних рубежах — пусть даже в административных границах новых субъектов РФ. А США начнут вычерпывать из Украины все, что можно. Для охраны ресурсов введут войска», — пояснил Соболев.

Накануне Мелони предложила распространить действие пятой статьи НАТО на Украину, что могло бы стать альтернативой ее вступлению в альянс. По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Киеву надежные гарантии безопасности и был бы более эффективным, чем развертывание миротворцев.

Заявление Мелони прозвучало по итогам экстренного саммита Евросоюза, где также рассматривались поставки вооружений и долгосрочные стратегии урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее в ЕС заявили о намерении работать над гарантиями безопасности для Киева.