Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме прокомментировали слова Мелони о пятой статье НАТО для Украины

Депутат ГД Соболев: риск применения пятой статьи НАТО к Украине мал
close
Pool/Reuters

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Виктор Соболев в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о применении к Украине пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне без принятия страны в Североатлантический альянс.

По мнению парламентария, риск направления странами НАТО войск на Украину мал, поскольку в блоке главенствуют США, которые настроены на мирные переговоры. При этом, по его мнению, существует сценарий, гораздо более опасный для России.

«Если администрация [президента США Дональда] Трампа договорится по ресурсам Украины, то мы пойдем на мирный договор на нынешних рубежах — пусть даже в административных границах новых субъектов РФ. А США начнут вычерпывать из Украины все, что можно. Для охраны ресурсов введут войска», — пояснил Соболев.

Накануне Мелони предложила распространить действие пятой статьи НАТО на Украину, что могло бы стать альтернативой ее вступлению в альянс. По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Киеву надежные гарантии безопасности и был бы более эффективным, чем развертывание миротворцев.

Заявление Мелони прозвучало по итогам экстренного саммита Евросоюза, где также рассматривались поставки вооружений и долгосрочные стратегии урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее в ЕС заявили о намерении работать над гарантиями безопасности для Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами