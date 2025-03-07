В ЕС заявили о намерении работать над гарантиями безопасности для Киева

Лидеры 26 из 27 стран Евросоюза договорились продолжить работу над гарантиями безопасности для Украины. Об этом говорится в итоговом заявлении участников экстренного саммита в Брюсселе.

«В свете переговоров о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире Евросоюз и государства-члены готовы и далее вносить вклад в гарантии безопасности на основе их соответствующих компетенций и возможностей в соответствии с международным правом», — говорится в документе.

Лидеры стран Евросоюза приняли итоговое заявление накануне. Согласно документу, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон. Также участники саммита поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после экстренного саммита ЕС заявила, что лидеры Европы обсуждают распространение на Украину пятой статьи НАТО. Она подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок.

Ранее в ЕС заявили о планах усилить военный потенциал Украины.