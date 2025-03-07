Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС заявили о намерении работать над гарантиями безопасности для Киева

Лидеры 26 стран ЕС договорились работать над гарантиями безопасности для Киева
close
Global Look Press

Лидеры 26 из 27 стран Евросоюза договорились продолжить работу над гарантиями безопасности для Украины. Об этом говорится в итоговом заявлении участников экстренного саммита в Брюсселе.

«В свете переговоров о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире Евросоюз и государства-члены готовы и далее вносить вклад в гарантии безопасности на основе их соответствующих компетенций и возможностей в соответствии с международным правом», — говорится в документе.

Лидеры стран Евросоюза приняли итоговое заявление накануне. Согласно документу, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон. Также участники саммита поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после экстренного саммита ЕС заявила, что лидеры Европы обсуждают распространение на Украину пятой статьи НАТО. Она подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок.

Ранее в ЕС заявили о планах усилить военный потенциал Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами