Постпред РФ Ульянов: Франция может разместить ядерное оружие в других странах ЕС

Франция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не может передать его другим странам Европы, однако может разместить его там. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«Разместить - да, это возможно», - подчеркнул он.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года.

В заявлении МИД России говорилось, что в выступлении президента Франции присутствовали «нотки ядерного шантажа». МИД России подчеркнул, что заявление французского лидера «окончательно сбрасывает маски, показывая, кто сегодня возглавляет «партию войны».

Ранее Володин заявил, что Макрон создает огромные проблемы Франции и Евросоюзу.