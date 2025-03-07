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Володин заявил, что Макрон создает огромные проблемы Франции и Евросоюзу

Володин считает путем к трагедии заявление Макрона о ядерном оружии
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружия — это путь к большой трагедии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Французский президент, по его словам, претендуя на роль лидера Европы, создает «огромные проблемы» как Франции, так и всему Евросоюзу.

По его мнению, французам и европейцам это не нужно, однако политик «идет на это, чтобы сохраниться», не задумываясь о последствиях.

Как считает Володин, ЕС в данный момент переживает период серьезной турбулентности и ближайшее время покажет, способна ли Европа «принять правильное решение, руководствуясь интересами людей».

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года.

Ранее Трамп заявил, что готов к диалогу с РФ и КНР о ликвидации ядерного оружия.

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