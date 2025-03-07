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Трамп усомнился в справедливости договора между США и Японией

Трамп назвал несправедливым договор США и Японии о безопасности
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Win McNamee/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство по поводу японо-американского договора о безопасности. Об этом сообщает The Japan Times.

По данным издания, американский лидер заявил, что подписанное в 1960 году соглашение было односторонним.

«Я люблю Японию, у нас прекрасные отношения с Японией. Но у нас есть интересная сделка, по которой мы должны защищать их, но они не обязаны защищать нас», — заявил он.

Трамп добавил, что японская сторона экономически наживается на США.

До этого агентство Bloomberg писало, что США могут направить свои военные ресурсы на противостояние с Китаем после урегулирования конфликта на Украине. Авторы подчеркивают, что Китай может сразу заметить «повышенное внимание к его действиям в Индо-Тихоокеанском регионе».

Отмечается, что Пекин уже обвинял США в попытках создать тихоокеанское подобие НАТО, когда администрация бывшего президента США Джо Байдена укрепляла сотрудничество по безопасности с Японией и Южной Кореей.

Ранее премьер Японии усомнился в способности Украины продолжать конфликт без помощи США.

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