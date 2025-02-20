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На Западе назвали объект внимания США после окончания конфликта на Украине

Bloomberg: США после окончания конфликта на Украине обратят свое внимание на КНР
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Global Look Press

США могут направить свои военные ресурсы на противостояние с Китаем после урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

«Для председателя КНР Си Цзиньпина окончание войны означает появление многих возможностей и одной большой угрозы: Китай внезапно окажется в центре внимания армии США», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что Китай может сразу заметить «повышенное внимание к его действиям в Индо-Тихоокеанском регионе». Отмечается, что Пекин уже обвинял США в попытках создать тихоокеанское подобие НАТО, когда администрация бывшего президента США Джо Байдена укрепляла сотрудничество по безопасности с Японией и Южной Кореей.

До этого официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун во время брифинга заявил, что Китай призывает США консультироваться с торговыми партнерами, прежде чем вводить пошлины на ввозимые товары. Он подчеркнул, что международная торговля является эффективным инструментом для развития глобальной экономики и повышения благосостояния людей во всех странах. А желание США повысить таможенные пошлины для торговых партнеров Хэ Ядун назвал типичным образцом односторонних действий и протекционизма.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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