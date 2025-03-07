В России ответили на идею Европы включить Украину в коллективную оборону НАТО

Распространение на Украину пятой статьи договора о создании Североатлантического альянса о коллективном ответе стран-членов в случае военного нападения на одного участника альянса неприемлемо для России. Об этом в эфире «Россия-24» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Я думаю, что этот сценарий для Москвы неприемлем по той простой причине, что он по определению не будет означать нейтрального статуса Украины», — отметил он.

По словам Косачева, в случае распространения на Украину пятой статьи Киев будет прикрываться военными гарантиями альянса. Такое положение дел означает, что Украина всегда будет полагаться на поддержку НАТО и рано или поздно вновь встанет на путь провокаций в адрес России.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони после экстренного саммита ЕС заявила, что лидеры Европы обсуждают распространение на Украину пятой статьи НАТО.

Пятая статья НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

5 марта National Interest писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен отправить британские войска в Украину с целью активировать пятую статью НАТО. По информации издания, основной замысел главы британского правительства заключается в том, что Россия может атаковать британские силы или технику, что позволит оправдать просьбы Лондона о применении коллективной обороны.

Ранее Британия и Франция решили создать новый мирный план по Украине.