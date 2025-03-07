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В МИД Канады пожаловались, что Рубио не признал Россию угрозой Европе

Глава МИД Канады: госсекретарь США Рубио не подтвердил, что РФ — угроза Европе
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Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио отказался считать Россию угрозой для Европы на фоне решения американского лидера Дональда Трампа прекратить снабжать Украину разведывательными данными. Об этом в интервью CNN заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Глава канадского внешнеполитического ведомства рассказала в ходе интервью о своем недавнем телефонном разговоре с американским представителем.

Жоли отметила, что после поднятого с ее стороны вопроса об обмене разведданными, а также высказанных опасений по поводу угроз европейским странам Рубио «не подтвердил этого». Глава МИД Канады подчеркнула, что американский госсекретарь подчеркнул необходимость заключить хорошую сделку с Россией».

При этом глава МИД Канады настаивает, что «Европа под угрозой, пока Россия не находится под контролем».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес своей страны и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также Макрон осудил миролюбивую позицию Трампа.

Кроме того, Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее президент Польши пожаловался, что Европа не готова к войне.

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