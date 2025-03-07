В МИД Канады пожаловались, что Рубио не признал Россию угрозой Европе

Госсекретарь США Марко Рубио отказался считать Россию угрозой для Европы на фоне решения американского лидера Дональда Трампа прекратить снабжать Украину разведывательными данными. Об этом в интервью CNN заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Глава канадского внешнеполитического ведомства рассказала в ходе интервью о своем недавнем телефонном разговоре с американским представителем.

Жоли отметила, что после поднятого с ее стороны вопроса об обмене разведданными, а также высказанных опасений по поводу угроз европейским странам Рубио «не подтвердил этого». Глава МИД Канады подчеркнула, что американский госсекретарь подчеркнул необходимость заключить хорошую сделку с Россией».

При этом глава МИД Канады настаивает, что «Европа под угрозой, пока Россия не находится под контролем».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес своей страны и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также Макрон осудил миролюбивую позицию Трампа.

Кроме того, Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее президент Польши пожаловался, что Европа не готова к войне.