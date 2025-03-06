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Президент Польши посетовал, что Европа не готова к войне

Президент Дуда: российский империализм возродился, Европа не готова к войне
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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возрождении якобы «российского империализма» и отметил, что Европа не готова к потенциальным полномасштабным действиям. Об этом пишет Polsat News.

Дуда призвал повышать расходы на оборону до 3% от ВВП. По его словам, польское общество готово к такому развитию событий, потому что все знают, что «российский империализм возродился».

Президент Польши отметил, что увеличение оборонных расходов в странах на восточном фланге НАТО напрямую связано с ощущением угрозы. По его мнению, если НАТО не увеличит расходы по обороне, Россия якобы может захотеть напасть на одну из стран НАТО после завершения конфликта на Украине.

Дуда подчеркнул, что Европа «совершенно не готова к угрозе войны», что продемонстрировала ситуация в феврале 2022 года.

«Когда пришлось быстро передавать Украине вооружение, оказалось, что передавать нечего, всех боеприпасов, имеющихся в европейской части НАТО, хватит буквально на несколько дней войны», — посетовал он.

До этого президент Польши заявил, что если Соединенные Штаты и Украина заключат соглашение по добыче полезных ископаемых, то миротворческая миссия ЕС на территории республики вряд ли потребуется.

Ранее в Словакии порассуждали на тему появления «русских в Киеве».

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